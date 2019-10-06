Beşiktaş bugün hayati bir maça çıkacak. Ligde 16. sıraya kadar inen Siyah-Beyazlılar Alanya önünde kazandığı takdirde lige yeniden tutunacak. Aksi bir sonuçta ise kriz daha da büyüyecek. Ligde namağlup olan Alanyaspor önünde hasta olan oyuncular N'Koudou ve Diaby takıma geri dönecek. Sakatlığı geçen Victor Ruiz de bugün forma giyecek.
GALİBİYET YARALARI SARACAK
Beşiktaş Alanyaspor'u yendiği takdirde zirvedeki rakiplerinden Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 3'e indirmiş olacak. Alınacak kötü bir sonuçta ise hem taraftarı daha da kızdıracak hem de krizi büyütmeye yol açacak.
KARTAL'DA GÖKHAN ŞOKU
Beşiktaş'ta dün de Gökhan Gönül şoku yaşandı. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yerine Douglas oynayacak.
ALANYA'YA YENİLGİ YOK
Kartal Alanyaspor ile bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
GALİBİYET YARALARI SARACAK
Beşiktaş Alanyaspor'u yendiği takdirde zirvedeki rakiplerinden Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 3'e indirmiş olacak. Alınacak kötü bir sonuçta ise hem taraftarı daha da kızdıracak hem de krizi büyütmeye yol açacak.
KARTAL'DA GÖKHAN ŞOKU
Beşiktaş'ta dün de Gökhan Gönül şoku yaşandı. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yerine Douglas oynayacak.
ALANYA'YA YENİLGİ YOK
Kartal Alanyaspor ile bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.