Beşiktaş - Alanyaspor | Canlı anlatım

Beşiktaş - Alanyaspor maçı için nefesler tutuldu. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Altı maçta bir kez galibiyet elde eden Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak. Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek olan Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı, saat 16.30'da başladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.





İLK 11'LER:

Beşiktaş: Karius, Victor Ruiz, Atiba, Vida, Caner, Oğuzhan, Ljajic, Nkoudou, Dorukhan, Lens, Burak

Alanyaspor: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.