Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 06.10.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 16:25

- Alanya | Canlı anlatım

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak başlayan , sahasında lider Alanya'u konuk ediyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a yenilen siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı kadroda radikal bir değişiklik yaptı. İşte Beşiktaş ve maçının canlı anlatımı...

Beşiktaş - Alanyaspor | Canlı anlatım

- Alanya maçı için nefesler tutuldu. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Altı maçta bir kez galibiyet elde eden Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak. Lige iyi başlangıç yapan ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek olan Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı, saat 16.30'da başladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER:
Beşiktaş: Karius, Victor Ruiz, Atiba, Vida, Caner, Oğuzhan, Ljajic, Nkoudou, Dorukhan, Lens, Burak
Alanyaspor: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş - Alanyaspor | Canlı anlatım
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri