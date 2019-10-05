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ezdi geçti

Yeni spor, ligin 7. hafta maçında sahasında Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Malatya'ya galibiyeti getirren golleri, 28, 61 (pen), 69 ve 90'da Jahovic ile 34'te Donald kaydetti. Denizlispor'um maçtaki tek golü ise 65. dakikada Rodallega'dan geldi.

Malatya ezdi geçti
Yeni spor, ligin 7. hafta maçında sahasında Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Malatya'ya galibiyeti getirren golleri, 28, 61 (pen), 69 ve 90'da Jahovic ile 34'te Donald kaydetti. Denizlispor'um maçtaki tek golü ise 65. dakikada Rodallega'dan geldi.



ALTAY TİMSAH'I AVLADI
İzmir ekibi, Bursa'yı Paixao ve Tatos ile yıktı
TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay sahasında güçlü rakibi Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. 9. dakikada Paixao'nun golüyle öne geçen Altay, 30. dakikada Tatos ile skoru 2-0'a getirdi. Bursaspor 45+2'de Diarra ile farkı bire indirse de bu gol Yeşil-Beyazlılar'a yetmedi. Altay bu sonuçla 12 puana çıkarak Bursa ile puanlarını eşitledi



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