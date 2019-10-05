Kale düştü! Fenerbahçe evinde Antalya'ya kaybetti

F.Bahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek şok yaşadı... 6. dakikada Ufuk, F.Bahçe savunmasındaki boşluğu değerlendirerek güzel bir vuruşla golü attı. 23'te Isla'nın ortasında topu önünde bulan Dirar'ın sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
AATİF VURDU ALTAY ÇIKARDI
25'te Ozan ceza sahası içinde topu kale önüne çevirdi. Ancak kimse dokunamadı. 54'te Antalyasporlu Aatif'ın vuruşunu F.Bahçe kalecisi Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
VEDAT MURİÇ GOLÜ ÖNLEDİ
58'de Hakan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Altay topu kornere çeldi. 59'da Aatif'ın ortasında F.Bahçe kalesinde karambol oluştu. Vedat Muriç topu çizgi üzerinden çıkardı.
MİHA ZAJC FIRSATI HARCADI
60'ta oyuna sonradan giren Fenerbahçeli oyuncu Zajc kale dibinden kaçırdı. 68'de Zajc'ın kafa vuruşu ağlara giderken Vedat Muriç'e çarptı ve sonrasında dışarı çıktı.
YANAL'LA 30 MAÇ SONRA!
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının başında iç sahada 30 maç sonra yenilgi yaşadı. 31 maçta 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan tecrübeli çalıştırıcı ilk kez kaybetmiş oldu. Fenerbahçe dün ceza sahasında 44 kez topla buluştu. Antalya'da bu sayı 6 idi.
AATİF VURDU ALTAY ÇIKARDI
25'te Ozan ceza sahası içinde topu kale önüne çevirdi. Ancak kimse dokunamadı. 54'te Antalyasporlu Aatif'ın vuruşunu F.Bahçe kalecisi Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
VEDAT MURİÇ GOLÜ ÖNLEDİ
58'de Hakan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Altay topu kornere çeldi. 59'da Aatif'ın ortasında F.Bahçe kalesinde karambol oluştu. Vedat Muriç topu çizgi üzerinden çıkardı.
MİHA ZAJC FIRSATI HARCADI
60'ta oyuna sonradan giren Fenerbahçeli oyuncu Zajc kale dibinden kaçırdı. 68'de Zajc'ın kafa vuruşu ağlara giderken Vedat Muriç'e çarptı ve sonrasında dışarı çıktı.
YANAL'LA 30 MAÇ SONRA!
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının başında iç sahada 30 maç sonra yenilgi yaşadı. 31 maçta 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan tecrübeli çalıştırıcı ilk kez kaybetmiş oldu. Fenerbahçe dün ceza sahasında 44 kez topla buluştu. Antalya'da bu sayı 6 idi.
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