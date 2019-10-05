Kale düştü! Fenerbahçe evinde Antalya'ya kaybetti

MURİÇ

ZAJC

evinde Antalyaspor'ayenilerek şokyaşadı...Ufuk, F.Bahçesavunmasındakiboşluğu değerlendirerekgüzel birvuruşla golü attı.ortasındatopu önündebulansert şutu direğinhemen yanından dışarıçıktı.Ozan ceza sahası içinde topu kale önüne çevirdi. Ancak kimse dokunamadı.Antalyasporlu Aatif'ın vuruşunu F.Bahçe kalecisi Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.Hakan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Altay topu kornere çeldi.Aatif'ın ortasında F.Bahçe kalesinde karambol oluştu.oyuna sonradan giren Fenerbahçeli oyuncu Zajc kale dibinden kaçırdı.Zajc'ın kafa vuruşu ağlara giderken Vedat Muriç'e çarptı ve sonrasında dışarı çıktı.Teknik Direktörü, takımının başında iç sahadayenilgi yaşadı. 31 maçta 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan tecrübeli çalıştırıcı ilk kez kaybetmiş oldu. Fenerbahçe dün ceza sahasındatopla buluştu. Antalya'da bu sayı 6 idi.