Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yanal, her türlü organizasyonu denedik. Kanat ve sol bek eksiğiniz bizi yavaşlattı. Yenilgi için üzgünüm" dedi.
MERKEZİ ÇOK İYİ KAPATTILAR
Yanal şöyle devam etti: Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık. Kanadı çok iyi kullanmamız gerekiyordu. Ancak kanatlarımız sakattı. Fakat bu bahane değil. Fırsatları kullanmalıydık.
TARAFTARIMIZ SAHİP ÇIKIYOR...
Eksik oyuncular geldiği zaman bu sorunların çözümleri daha kolay olacak. Taraftar takımı sahaya çağırmış. Sahip çıkmaları önemli. Bu yoldan vazgeçmeyiz.
EMRE DEVAM EDEMEDİ
Sol arka adalesinde ağrı hisseden F.Bahçeli Emre Belözoğlu, Antalya maçında 61'de oyundan alındı. Emre'nin durumu bugün belli olacak.
FENERBAHÇE'DEN ŞUT BOMBARDIMANI
Fenerbahçe Antalyaspor maçında rakip kaleye 25 şut göndermesine rağmen bir türlü aradığı golü bulamadı. Sarı- Lacivertliler'in tek eksiği goldü.
VEDAT SUSKUN KALDI
Kanarya'nın forveti Vedat Muriç, Antalyaspor maçında çok çalışsa da golü bulamadı. Savunmada çizgi üzerinden kritik bir top çıkaran Kosovalı Süper Lig'deki gol hasreti ise 2 maça çıkmış oldu.
JAILSON ÇILDIRTTI!
Antalya'nın golünde basit bir çalım yiyen Fenerbahçeli Jailson, taraftarın tepkisini çekti. Bu sezon kendi yarı sahasında 22 top kaybı yapan Jailson'un bu hatalarının 4'ü golle sonuçlandı.
Kanarya'nın sahasında Antalyaspor'a yenilmesi taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.
KADIKÖY'DE İKİ TARTIŞMALI KARAR
ile Antalyaspor maçında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. İlk olarak Vedat'ın Diego ile girdiği ikili mücadelede Antalya cephesi kırmızı kart bekledi, hakem kartına başvurmadı.
30'da ise Diego'nun eline çarpan topta F.Bahçeliler penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. Hakem pozisyonda VAR'a da gitmedi. İki karar çok tartışıldı.
POZİSYON NET PENALTI - ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'nin net bir penaltısını görmezden geldi. Hakem, Vedat'ın rakibine bastığı pozisyonda kart vermeyerek hata yaptı.
TARAFTAR ÇAĞIRDI, TAKIM GİTMEDİ
Antalya maçı sonrası taraftar, şampiyonluk sözü için takımı tribüne çağırdı. Bu talep karşılık bu
Antalyaspor'a evinde yenilen Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarlar, futbolcuları şampiyonluk sözü almak için tribüne çağırdı. Uzun süre tribünde bekleyen Fenerbahçeli taraftarların bu çağrısı karşılık bulmadı ve futbolcular soyunma odasından direkt takım otobüsüne gitti.
MERKEZİ ÇOK İYİ KAPATTILAR
Yanal şöyle devam etti: Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık. Kanadı çok iyi kullanmamız gerekiyordu. Ancak kanatlarımız sakattı. Fakat bu bahane değil. Fırsatları kullanmalıydık.
TARAFTARIMIZ SAHİP ÇIKIYOR...
Eksik oyuncular geldiği zaman bu sorunların çözümleri daha kolay olacak. Taraftar takımı sahaya çağırmış. Sahip çıkmaları önemli. Bu yoldan vazgeçmeyiz.
EMRE DEVAM EDEMEDİ
Sol arka adalesinde ağrı hisseden F.Bahçeli Emre Belözoğlu, Antalya maçında 61'de oyundan alındı. Emre'nin durumu bugün belli olacak.
FENERBAHÇE'DEN ŞUT BOMBARDIMANI
Fenerbahçe Antalyaspor maçında rakip kaleye 25 şut göndermesine rağmen bir türlü aradığı golü bulamadı. Sarı- Lacivertliler'in tek eksiği goldü.
VEDAT SUSKUN KALDI
Kanarya'nın forveti Vedat Muriç, Antalyaspor maçında çok çalışsa da golü bulamadı. Savunmada çizgi üzerinden kritik bir top çıkaran Kosovalı Süper Lig'deki gol hasreti ise 2 maça çıkmış oldu.
JAILSON ÇILDIRTTI!
Antalya'nın golünde basit bir çalım yiyen Fenerbahçeli Jailson, taraftarın tepkisini çekti. Bu sezon kendi yarı sahasında 22 top kaybı yapan Jailson'un bu hatalarının 4'ü golle sonuçlandı.
Kanarya'nın sahasında Antalyaspor'a yenilmesi taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.
KADIKÖY'DE İKİ TARTIŞMALI KARAR
ile Antalyaspor maçında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. İlk olarak Vedat'ın Diego ile girdiği ikili mücadelede Antalya cephesi kırmızı kart bekledi, hakem kartına başvurmadı.
30'da ise Diego'nun eline çarpan topta F.Bahçeliler penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. Hakem pozisyonda VAR'a da gitmedi. İki karar çok tartışıldı.
POZİSYON NET PENALTI - ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'nin net bir penaltısını görmezden geldi. Hakem, Vedat'ın rakibine bastığı pozisyonda kart vermeyerek hata yaptı.
TARAFTAR ÇAĞIRDI, TAKIM GİTMEDİ
Antalya maçı sonrası taraftar, şampiyonluk sözü için takımı tribüne çağırdı. Bu talep karşılık bu
Antalyaspor'a evinde yenilen Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarlar, futbolcuları şampiyonluk sözü almak için tribüne çağırdı. Uzun süre tribünde bekleyen Fenerbahçeli taraftarların bu çağrısı karşılık bulmadı ve futbolcular soyunma odasından direkt takım otobüsüne gitti.
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