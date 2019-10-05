Dudelange-Karabağ maçında Ermeni provokasyonu!

Avrupa Ligi maçında yaşanan Ermeni provokasyonu tepki çekti. Azerbaycan'ın Karabağ takımı, önceki gün Lüksemburg'da Dudelange takımıyla karşı karşıya geldi. Maçın 33. dakikasında Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinin sözde bayrağını taşıyan bir drone, sahanın ortasına getirildi. Karabağlı futbolcular maçı bırakıp bayrağı düşürmeye çalışırken, hakem maça ara verdi. Daha sonra devam eden maç Karabağ'ın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), bayrak provokasyonunun ardından UEFA'ya şikayet mektubu gönderdi.
Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), bayrak provokasyonunun ardından UEFA'ya şikayet mektubu gönderdi.
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