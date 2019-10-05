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  • 05.10.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 21:55

Ankara'da sessiz gece | 0-0 (Maç sonucu)

'in 7. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ankara'da sessiz gece

'in 7. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.


MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Sofiane Feghouli'nin pası ile sol çaprazda topla buluşan Florin Andone, ceza sahası içerisine girdikten sonra Ryan Babel'e pas vermek istedi ancak top Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir'de kaldı.



19. dakikada Sessegnon'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Candeias'ın şutu yandan az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite'nin ceza sahası yayının dışından çektiği şut Muslera'da kaldı.
31. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası dışında Feghouli'nin şutundan seken topla buluşan Ryan Babel'in vuruşu Gençlerbirliği savunmasına çarparak kornere çıktı.



42. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite'nin Galatasaray ceza sahası yayından vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

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