Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel beraberliği sonrasında açıklamalarda bulundu.
İYİ OYNADIK
Karaman, "Bugün genel manada oynanan oyundan, verilen mücadeleden memnunum. Golden sonraki pozisyon, üzüleceğimiz bir pozisyon. Keşke olmasaydı ama başaramadık. Dediğim gibi oynanan oyundan, verilen mücadeleden memnunum" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Getafe ve Basel önemli bir avantaj yakaladı ama biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.
Trabzonspor Basel önünde iyiydi ama 3 puanı alamadı.
İYİ OYNADIK
Karaman, "Bugün genel manada oynanan oyundan, verilen mücadeleden memnunum. Golden sonraki pozisyon, üzüleceğimiz bir pozisyon. Keşke olmasaydı ama başaramadık. Dediğim gibi oynanan oyundan, verilen mücadeleden memnunum" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Getafe ve Basel önemli bir avantaj yakaladı ama biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.
Trabzonspor Basel önünde iyiydi ama 3 puanı alamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.