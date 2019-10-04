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: Oyundan memnunum

, Basel maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, “Genel anlamda ortaya konan futbol beni mutlu etti... Ancak kazanamadık” dedi.

Oyundan memnunum
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel beraberliği sonrasında açıklamalarda bulundu.

İYİ OYNADIK
Karaman, "Bugün genel manada oynanan oyundan, verilen mücadeleden memnunum. Golden sonraki pozisyon, üzüleceğimiz bir pozisyon. Keşke olmasaydı ama başaramadık. Dediğim gibi oynanan oyundan, verilen mücadeleden memnunum" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Getafe ve Basel önemli bir avantaj yakaladı ama biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.



Basel önünde iyiydi ama 3 puanı alamadı.

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