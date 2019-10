Trabzon salladı ama yıkamadı... Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile yenişemedi: 2-2. Trabzonspor böylece 2. maçların ardından 1 puanda kaldı. 20. dakikada Basel öne geçti. Bua'nın ortasında iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1.



ÖRÜMCEK AĞLARINI TEMİZLEDİ!

26. dakikada beraberliği yakaladık. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı mükemmel serbest vuruş kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.







SEVİNCİMİZ KISA SÜRDÜ

78. dakikada Nwakaeme'nin asistinde Jose Sosa topu ağlara yolladı ve Trabzonspor 2-1 öne geçti. Ancak 2 dakika sonra Okafor skoru belirledi: 2-2.







ABDÜLKADİR'DEN JENERİKLİK GOL

Trabzonlu Abdülkadir Parmak, muhteşem bir frikik golü attı...

Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Parmak, Basel maçının ilk yarısında muhteşem bir frikik golüne imza attı. Parmak, ceza sahası dışından yaptığı vuruşu 90'a gönderdi.







Novak geçmiş maçlara göre hücuma daha az destek verdi. Çekyalı oyuncu, Basel hücumcuları karşısında başarılı performans sergiledi.







YILDIZLAR KULÜBEDE

Trabzon'da Teknik Direktör Ünal Karaman, Basel maçında geniş bir rotasyona gitti. Joao Pereira, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme gibi isimleri yoğun maç trafiği nedeniyle yedek kulübesinde oturttu.







GETAFE, RUSYA'DAN GALİBİYET ÇIKARDI

Gruptaki diğer maçta İspanyol ekibi galibiyete uzandı

C Grubu'nda dün oynanan diğer karşılaşmada Getafe deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. İspanyol ekibini galibiyete taşıyan golleri Angel Rodrigues kaydederken, Timor 81. dakikada kırmızı gördü. Krasnodar'a Ari'nin golü yeterli olmadı.