Kartal yine hüsran... Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 2. maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a evinde 1-0 yenildi.. Siyah-Beyazlılar böylece grupta puansız kalırken, resmi karşılaşmalarda galibiyet hasreti de 6 maça çıktı.
POZİSYON BULMAKTA ZORLANDIK
18. dakikada Güven'in uzak mesafeden şutu üstten auta çıktı. 29. dakikada Umut Nayir'in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruş yine isabetli olmadı.
TOP SEKTİ, DİREKTEN DÖNDÜ
42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan'ın vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
VİDA İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK
67. dakikada Saiss'in uzaktan şutunu Karius kurtardı. 68. dakikada Vida'nın etkili kafa vuruşu direği yaladı. Son saniyede defanstaki büyük hatayı Boly affetmedi ve Kartal kaybetti: 0-1.
TRİBÜNLER "İSTİFA" DİYE İNLEDİ
90 dakika takıma büyük destek veren taraftarlar son san- i yede gelen golün ardından yönetimi istifaya davet etti.
Vodafone Park'taki maça fazla ilgi göstermeyen Beşiktaşlı taraftarlar buna karşın 90 dakika takımlarına büyük destek verdi. Ancak son saniyede gelen gol sonrasında tribünler yine 'istifa' diye inledi.
JEREMAIN LENS PROTESTO EDİLDİ
Beşiktaş adına gecenin en etkisiz isimlerinden birisi Jeremain Lens'ti... Hollandalı yıldız oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaştı. Tribünler Hollandalı yıldızı ıslıkladı.
BEŞİKTAŞ'TA ÜST ÜSTE ŞOKLAR!
Burak kadroya alınmadı. Diaby ve N'Koudou rahatsızlandı... Güven Yalçın 27'de sakatlandı.
Beşiktaş dün çok büyük şanssızlıklar yaşadı... Burak Yılmaz sakatlık riskine karşın forma giymedi. Maça kısa süre kala Diaby mide bulantısı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Isınma sırasında ise N'Koudou migren ağrısı sonrası forma giyemedi. Maç sırasında ise Güven Yalçın belinden sakatlanınca oyundan çıktı.
BRATISLAVA BRAGA'DAN PUANI KAPTI
Slovak takımı grupta liderliğini sürdürüyor.
Dün gece K Grubu'nda oynanan diğer maçta Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerine Bruno Viana ve Galeno atarken, Bratistava'nın golleri Sporar ve Viana'dan (k.k) geldi. Slovak ekibi böylece averajla liderliğini sürdürdü.
POZİSYON BULMAKTA ZORLANDIK
18. dakikada Güven'in uzak mesafeden şutu üstten auta çıktı. 29. dakikada Umut Nayir'in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruş yine isabetli olmadı.
TOP SEKTİ, DİREKTEN DÖNDÜ
42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan'ın vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
VİDA İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK
67. dakikada Saiss'in uzaktan şutunu Karius kurtardı. 68. dakikada Vida'nın etkili kafa vuruşu direği yaladı. Son saniyede defanstaki büyük hatayı Boly affetmedi ve Kartal kaybetti: 0-1.
TRİBÜNLER "İSTİFA" DİYE İNLEDİ
90 dakika takıma büyük destek veren taraftarlar son san- i yede gelen golün ardından yönetimi istifaya davet etti.
Vodafone Park'taki maça fazla ilgi göstermeyen Beşiktaşlı taraftarlar buna karşın 90 dakika takımlarına büyük destek verdi. Ancak son saniyede gelen gol sonrasında tribünler yine 'istifa' diye inledi.
JEREMAIN LENS PROTESTO EDİLDİ
Beşiktaş adına gecenin en etkisiz isimlerinden birisi Jeremain Lens'ti... Hollandalı yıldız oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaştı. Tribünler Hollandalı yıldızı ıslıkladı.
BEŞİKTAŞ'TA ÜST ÜSTE ŞOKLAR!
Burak kadroya alınmadı. Diaby ve N'Koudou rahatsızlandı... Güven Yalçın 27'de sakatlandı.
Beşiktaş dün çok büyük şanssızlıklar yaşadı... Burak Yılmaz sakatlık riskine karşın forma giymedi. Maça kısa süre kala Diaby mide bulantısı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Isınma sırasında ise N'Koudou migren ağrısı sonrası forma giyemedi. Maç sırasında ise Güven Yalçın belinden sakatlanınca oyundan çıktı.
BRATISLAVA BRAGA'DAN PUANI KAPTI
Slovak takımı grupta liderliğini sürdürüyor.
Dün gece K Grubu'nda oynanan diğer maçta Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerine Bruno Viana ve Galeno atarken, Bratistava'nın golleri Sporar ve Viana'dan (k.k) geldi. Slovak ekibi böylece averajla liderliğini sürdürdü.
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