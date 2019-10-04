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takibe alındı

’de stoper mevkinde yıldızı parlayan , Brezilya ’nin dikkatini çekti. 48 kişilik geniş kadroya giren Jailson scoutlar tarafından izlenecek.

Jailson takibe alındı
Brezilya 'nin 'u izleme listesine aldığı bildirildi. Tite'nin kafasında yer alan 48 kişilik geniş milli takım listesinde Jailson stoper olarak yer alıyor. Jailson'un ön libero ve pas yeteneklerini birleştirerek iyi bir stoper olma yoluna girdiğinin scout raporlarında yer aldığı gelen bilgiler arasında.

YANAL NE DEMİŞTİ!
Yanal, geçtiğimiz günlerde Jailson için "Pozisyon bilgisi ve hava hakimiyeti olsa 50 milyon Euro eder" demişti.



KRUSE DÜNYA FAİR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY OLDU
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