2011'de olaylı şekilde Galatasaray'da başkanlıktan indirilen Adnan Polat flaş açıklamalar yaptı. İşte Polat'ın sözleri: "Bana saldıranlar Galatasaray Lisesi'nin büyük kesimi, normal işinde gücünde insanlar değil. Liseci dediğimiz kesim kafataşcılar"







2011'DEN BERİ İYİ YÖNETİLMİYOR

"G.Saray 2011'den beri iyi yönetilmiyor. Ama Mustafa Cengiz'i hiç suçlamıyorum. Konuşma tarzını beğenmeyebilirsiniz ama idari ve ekonomik olarak ne kötülük yaptı?







İKİ BAŞKAN OTURUP KONUŞSUN

"Ali Koç'u kim dolduruyorsa yanlış yapıyor. G.Saray başkanı ve teknik direktörü ile olan diyaloğunu doğru bulmuyorum. Eğer varsa bir dertleri, iki kulüp başkanı oturup konuşurlar."



Polat kendisine liseli değil 'liseci'lerin savaş açtığını söyledi.



