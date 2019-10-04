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  • 04.10.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 20:32

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Spor Toto 'de 7. hafta açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Antalyaspor | CANLI
Spor Toto 'de 7. hafta açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. Bir önceki hafta Galatasaray ile derbi maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarı karşısında galibiyet almak istiyor. Fenerbahçe, teknik direktör yönetiminde ise 'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi.



İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Tolga, Gustavo, Kruse, Muriqi

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Angelo, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Chico, Dala, Chahechouhe, Hakan Özmert, Amilton

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maç 4 Ekim Cuma (bugün) günü saat 20.30'da başladı. Ülker Stadyumu'nda 'nun yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR ARASINDA 47'NCİ RANDEVU
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Teknik direktör yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47'nci maçını oynayacak. Süper Lig'de geride kalan 46 maçın 31'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor'un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile 'da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.

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