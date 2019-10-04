Fenerbahçe-Antalyaspor | CANLI

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Tolga, Gustavo, Kruse, Muriqi
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Angelo, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Chico, Dala, Chahechouhe, Hakan Özmert, Amilton
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maç 4 Ekim Cuma (bugün) günü saat 20.30'da başladı. Ülker Stadyumu'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR ARASINDA 47'NCİ RANDEVU
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47'nci maçını oynayacak. Süper Lig'de geride kalan 46 maçın 31'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor'un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.
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