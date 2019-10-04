, Wolves yenilgisinin ardından çok çarpıcıaçıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Performansım,takımın performansı sorgulanabilir amatepesinden tırnağına kadar gelenantrenörlüğüm" dedi., "Bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şampiyonluğa oynayan 2 takım beni istedi, ben başka bir takımla şampiyonluğa oynadım. Tüm sınavları vererek geldim." diye konuştu.Avcı takımın önemli isimlerindenve'yı 11'e almadı.veforma şansı buldu.