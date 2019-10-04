Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolves yenilgisinin ardından çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Performansım, takımın performansı sorgulanabilir ama 20 senede tepesinden tırnağına kadar gelen antrenörlüğüm sorgulanamaz" dedi.
TÜM SINAVLARI VERDİM!
Avcı, "Bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şampiyonluğa oynayan 2 takım beni istedi, ben başka bir takımla şampiyonluğa oynadım. Tüm sınavları vererek geldim. Seçeneklerim başka olabilirdi, ben Beşiktaş'ı istedim" diye konuştu.
AVCI'DAN KADRODA ROTASYON
Abdullah Avcı takımın önemli isimlerinden Gökhan Gönül ve Atiba'yı 11'e almadı. Douglas ve Rebocho forma şansı buldu.
TÜM SINAVLARI VERDİM!
Avcı, "Bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şampiyonluğa oynayan 2 takım beni istedi, ben başka bir takımla şampiyonluğa oynadım. Tüm sınavları vererek geldim. Seçeneklerim başka olabilirdi, ben Beşiktaş'ı istedim" diye konuştu.
AVCI'DAN KADRODA ROTASYON
Abdullah Avcı takımın önemli isimlerinden Gökhan Gönül ve Atiba'yı 11'e almadı. Douglas ve Rebocho forma şansı buldu.
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