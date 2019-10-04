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’e 90+1 şoku

İlk maçında Roma’ya 4-0 yenilen , temsilcisi Mönchengladbach önünde 55’te Visca ile öne geçti. Almanlar 90+1’de Hermann ile 1 puanı kurtardı.

Başakşehir’e 90+1 şoku
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Başakşehir evinde Alman temsilcisi Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

EDIN VISCA'DAN 8. GOL
'e üstünlüğü getiren gol 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde 'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Visca, dün 8. golünü kaydetti. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile beraberlik golünü kaydetti.

ROMA BERABERE KALDI
Başakşehir'de Edin Visca dışında kaleci Mert ve tecrübeli stoper oynadıkları futbolla parladılar. J Grubu'ndaki diğer maçta Roma deplasmanda Wolfsberger ile 1-1 berabere kaldı. Roma, Spinazzola ile öne geçerken Wolfsberger Liendl ile eşitliği sağladı.



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