Başakşehir’e 90+1 şoku

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Başakşehir evinde Alman temsilcisi Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.
EDIN VISCA'DAN 8. GOL
Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Visca, dün 8. golünü kaydetti. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile beraberlik golünü kaydetti.
ROMA BERABERE KALDI
Başakşehir'de Edin Visca dışında kaleci Mert ve tecrübeli stoper Martin Skrtel oynadıkları futbolla parladılar. J Grubu'ndaki diğer maçta Roma deplasmanda Wolfsberger ile 1-1 berabere kaldı. Roma, Spinazzola ile öne geçerken Wolfsberger Liendl ile eşitliği sağladı.
EDIN VISCA'DAN 8. GOL
Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Visca, dün 8. golünü kaydetti. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile beraberlik golünü kaydetti.
ROMA BERABERE KALDI
Başakşehir'de Edin Visca dışında kaleci Mert ve tecrübeli stoper Martin Skrtel oynadıkları futbolla parladılar. J Grubu'ndaki diğer maçta Roma deplasmanda Wolfsberger ile 1-1 berabere kaldı. Roma, Spinazzola ile öne geçerken Wolfsberger Liendl ile eşitliği sağladı.
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