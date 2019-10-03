Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya geliyor. Saat 22:00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kaşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - BASEL CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR - BASEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hüseyin, Hosseini, Mikel, Doğan, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth
Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Zuffi, Bua, Stocker, Ademi
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