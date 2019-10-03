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  • 03.10.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 21:08

- ilk 11'ler belli oldu!

, C Grubu ikinci hafta maçında 'nin takımıyla karşı karşıya geliyor. Saat 22:00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

, C Grubu ikinci hafta maçında 'nin takımıyla karşı karşıya geliyor. Saat 22:00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kaşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BASEL CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR - BASEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hüseyin, Hosseini, Mikel, Doğan, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Zuffi, Bua, Stocker, Ademi

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