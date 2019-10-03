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  • 03.10.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 22:28

- | CANLI ANLATIM

, C Grubu ikinci hafta maçında 'nin takımıyla karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor - Basel | CANLI

, C Grubu ikinci hafta maçında 'nin takımıyla karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetiyor. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Kaşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BASEL CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR - BASEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hüseyin, Hosseini, Mikel, Doğan, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Zuffi, Bua, Stocker, Ademi

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