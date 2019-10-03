Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetiyor. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Kaşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - BASEL CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR - BASEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hüseyin, Hosseini, Mikel, Doğan, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth
Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Zuffi, Bua, Stocker, Ademi
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