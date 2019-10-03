Radamel Falcao ve Vedat Muriç, bu kez ok atmada yarıştı. Bilal Erdoğan, Abdürrahim Albayrak, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Rüştü Reçber gibi isimlerin yer aldığı o anlar yüzleri güldürdü. Peki Vedat Muriç ve Radamel Falcao arasındaki ok atma rekabetinde kim galip geldi? İşte yüzleri güldüren o anlar.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona katılan sarı-lacivertli oyunculara katılımcıların ilgisi büyük ilgi oldu.

EMRE BELÖZOĞLU: DESTEKLEYEN HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu; değerlere sahip çıkan, geçmişini bilen bir festivale geldiklerini belirterek, "Destekleyen herkese, başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkesin emeğine sağlık. Biz de elimizden geldiğince destek verirsek ne güzel." diye konuştu.

Ok atıp atmayacağı ve bu atışta favorisinin kim olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Vedat'ın yeteneği sadece futbolda değil, her yerde var. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Vedat'ı favori görüyorum. Ben atmayacağım, sadece izleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

VEDAT MURİÇ: BU FESTİVALLERE HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric ise daha önce hiç ok atmadığına dikkati çekerek, "Festivale ne kadar katılım olursa o kadar mutlu oluruz. Spor sadece rekabet değil, birleştirici unsur. Bu festivallere her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Etnospor Kültür Festivali'nin bütün yörelerin ve ülkelerin kültürlerini bir araya getirdiğini vurgulayan Muric, "Daha önce hiç ok atmadım. Heyecanlı olacak. Futboldan fazla vakit bulamıyoruz, kendi işimize daha çok yöneldik." diye konuştu.

OK ATMA YARIŞINI MURİÇ KAZANDI

Festivale daha sonra Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da katıldı. Galatasaraylı Falcao ile Fenerbahçeli Muriç arasında mini ok atma yarışı düzenlendi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dan aldıkları taktiklerle ok atma yarışına katılan Falcao ile Muriç arasındaki rekabette kazanan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü oldu.