Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. 19.55'te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Karşılaşmayı canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH CANLI



İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo