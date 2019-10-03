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: Kararımı değiştirmedim değiştirmeyeceğim

'ın eski yöneticilerden , "Az önce 'la konuştum. Bana, 'Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim ve değiştirmeyeceğim de. Aday değilim olmayacağım' dedi” açıklamasında bulundu.

Kararımı değiştirmedim değiştirmeyeceğim
Beşiktaş'ta kongre rüzgarları eserken eski yöneticilerden Candaş Tolga Işık, Fikret Orman'la ilgili ilginç ipuçları verdi. Işık, "Az önce Fikret Orman'la konuştum. Bana, 'Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim ve değiştirmeyeceğim de. Aday değilim olmayacağım' dedi." ifadesini kullandı. Candaş Tolga Işık, Fikret Orman'ın bu saatten sonra kararını değiştireceğine inanmadığını vurgulayarak, "'de yapılacak kongrede 'ı yeni bir başkan teslim alacak" açıklamasında bulundu.

EROL KAYNAR ADAY OLACAK
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erol Kaynar 13-20 Ekim arasında yapılacak olan kongrede başkanlığa adaylığını koyacağını söyledi.

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