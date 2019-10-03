Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam saat 19.55'te İngiliz ekibi Wolverhampton ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadeleleri yakından takip eden futbolseverler Beşiktaş Wolverhampton maçına dair detayları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda Beşiktaş Wolverhampton şifresiz veren yabancı kanallar var mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Wolverhampton maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.