Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı İlk maçta oyun ve skor olarak iyi olmadıklarını söyledi. Avcı, "Ancak hayat size her gün yeni bir fırsat sunuyor. Oynayacağımız takım bir Premier Ligi takımı. Taraftarın desteğiyle kazanmak istiyoruz" dedi.
RUIZ'İN OYNAMASI ZOR GİBİ
Ruiz'in takım çalışmalara başladığını söyleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Ancak büyük bir ihtimalle yarın değil hafta sonunda oynayacak gibi görünüyor" dedi
SANCILI SÜREÇ YAŞIYORUZ
Sancılı bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Avcı, "Ama oyuncu grubuma inanıyorum. Önemli olan sonuca yansıtmamız. Şu ana kadar yansıtamadık" diye konuştu.
SAHA İÇİNE ODAKLANMALI
Saha içine odaklanmaları gerektiğini söyleyen Avcı, "Bir toplantı yaptık ve birebir görüştük. 2 maç kazanmak her şeyi değiştirebilir. Bunu çok istiyoruz" diye konuştu.
İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ
Atiba bugünkü maçla ilgili olarak, "Evimizde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. İyi bir performans göstererek iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.
AVCI'NIN SİLAHI YİNE BURAK YILMAZ OLACAK
Trabzon önünde suskun kalan Burak Yılmaz'dan bugün herkes gol bekliyor. Avcı , yıldız ismi bu maça özel olarak hazırladı.
Beşiktaş İngiliz ekibi Wolverhampton'u bugün sahasında ağırlarken takımın en büyük kozu yine Burak Yılmaz olacak. Başakşehir maçında attığı golden sonra Trabzon önünde suskun kalan Burak'la özel olarak ilgilenen Avcı'nın tecrübeli futbolcunun performansından çok memnun olduğu ortaya çıktı. Burak'ın maça hazır olduğu gelen bilgiler arasında.
RUIZ'İN OYNAMASI ZOR GİBİ
Ruiz'in takım çalışmalara başladığını söyleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Ancak büyük bir ihtimalle yarın değil hafta sonunda oynayacak gibi görünüyor" dedi
SANCILI SÜREÇ YAŞIYORUZ
Sancılı bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Avcı, "Ama oyuncu grubuma inanıyorum. Önemli olan sonuca yansıtmamız. Şu ana kadar yansıtamadık" diye konuştu.
SAHA İÇİNE ODAKLANMALI
Saha içine odaklanmaları gerektiğini söyleyen Avcı, "Bir toplantı yaptık ve birebir görüştük. 2 maç kazanmak her şeyi değiştirebilir. Bunu çok istiyoruz" diye konuştu.
İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ
Atiba bugünkü maçla ilgili olarak, "Evimizde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. İyi bir performans göstererek iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.
AVCI'NIN SİLAHI YİNE BURAK YILMAZ OLACAK
Trabzon önünde suskun kalan Burak Yılmaz'dan bugün herkes gol bekliyor. Avcı , yıldız ismi bu maça özel olarak hazırladı.
Beşiktaş İngiliz ekibi Wolverhampton'u bugün sahasında ağırlarken takımın en büyük kozu yine Burak Yılmaz olacak. Başakşehir maçında attığı golden sonra Trabzon önünde suskun kalan Burak'la özel olarak ilgilenen Avcı'nın tecrübeli futbolcunun performansından çok memnun olduğu ortaya çıktı. Burak'ın maça hazır olduğu gelen bilgiler arasında.
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