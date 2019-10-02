Türk futbolunda bir ilk... Türkiye Futbol Federasyonu MHK'nin önerisiyle son olarak Beşiktaş-Başakşehir maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Bu gelişme deprem etkisi yaratırken bunun nedeni 2 maçtaki kararlara bağlandı.
VAR ODASINI BEKLEMEMİŞTİ
Hakem Suat Arslanboğa Beşiktaş- B.Şehir maçında Douglas'ın Guldbrandsen ile girdiği mücadele Beşiktaş lehine faul kararı verdikten sonra VAR odasını beklemeden ilk yarıyı bitirmişti.
LJAJİC'E SARI KART GÖSTERDİ
Hakem arslanboğa aynı maçta Beşiktaşlı Adem Ljajic ile çarpışmış ve çarpışma sonrası Sırp oyuncu kendisiyle tartışınca sarı kart göstermişti. Ljajic bu kart sonrasında cezalı duruma düştü.
ALANYA'DA DA VAR HAKEMİYDİ
Suat Arslanboğa Fenerbahçe Yönetimi'nin iptal için başvurduğu Alanyaspor- F.Bahçe maçında da VAR hakemiydi. Arslanboğa son dönemde yönetimi nedeniyle çok büyük eleştiri alıyordu.
DOUGLAS'IN POZİSYONU BAŞINI YAKTI
Arslanboğa, Beşiktaş- B.Şehir maçında Douglas'ın pozisyonunda VAR'a gitmeden devreyi bitirmişti.
ARSLANBOĞA BU SEZON 5 MAÇTA GÖREV ALDI
Arslanboğa Göztepe- Antalya (VAR hakemi), B.Şehir-F.Bahçe (4.hakem), Göztepe- Denizli (Orta hakem), Alanya-F. Bahçe (VAR), Beşiktaş-B. Şehir (Orta hakem) olarak görev yaptı.
BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI
Suat Arslanboğa son zamanlarda en çok eleştirilen hakemlerin başında geliyordu. TFF yıldırım bir kararla Arslanboğa'nın hakemliğini bitirdi.
İNSANLARI APTAL YERİNE KOYUYORLAR - ERMAN TOROĞLU
Suat Arslanboğa bundan sonra hakemlik yapamayacak. Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in de hakemliği bitirilmeli. Geçen sezon MHK bu iki hakeme görev vermedi. O gün iki hakem dinlenseyri bugün bu olaylar olmayacaktı. Büyük kulüpleri idare ediyorsunuz ama sizin idareniz küçük. Şimdi gelelim öteki konuya, G.Saray, F.Bahçe'yi yenseydi Alanya maçı tekrar edilirdi gibime geliyor. Suat Arslanboga'nın asıl yaptığı iş Beşiktaş maçında kırmızı kart vermemesi. Öyle bir rezillik var mı? Bunlar fahiş hata değil. Benim hakemlik zamanımın hakemliği öldü.
VAR ODASINI BEKLEMEMİŞTİ
Hakem Suat Arslanboğa Beşiktaş- B.Şehir maçında Douglas'ın Guldbrandsen ile girdiği mücadele Beşiktaş lehine faul kararı verdikten sonra VAR odasını beklemeden ilk yarıyı bitirmişti.
LJAJİC'E SARI KART GÖSTERDİ
Hakem arslanboğa aynı maçta Beşiktaşlı Adem Ljajic ile çarpışmış ve çarpışma sonrası Sırp oyuncu kendisiyle tartışınca sarı kart göstermişti. Ljajic bu kart sonrasında cezalı duruma düştü.
ALANYA'DA DA VAR HAKEMİYDİ
Suat Arslanboğa Fenerbahçe Yönetimi'nin iptal için başvurduğu Alanyaspor- F.Bahçe maçında da VAR hakemiydi. Arslanboğa son dönemde yönetimi nedeniyle çok büyük eleştiri alıyordu.
DOUGLAS'IN POZİSYONU BAŞINI YAKTI
Arslanboğa, Beşiktaş- B.Şehir maçında Douglas'ın pozisyonunda VAR'a gitmeden devreyi bitirmişti.
ARSLANBOĞA BU SEZON 5 MAÇTA GÖREV ALDI
Arslanboğa Göztepe- Antalya (VAR hakemi), B.Şehir-F.Bahçe (4.hakem), Göztepe- Denizli (Orta hakem), Alanya-F. Bahçe (VAR), Beşiktaş-B. Şehir (Orta hakem) olarak görev yaptı.
BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI
Suat Arslanboğa son zamanlarda en çok eleştirilen hakemlerin başında geliyordu. TFF yıldırım bir kararla Arslanboğa'nın hakemliğini bitirdi.
İNSANLARI APTAL YERİNE KOYUYORLAR - ERMAN TOROĞLU
Suat Arslanboğa bundan sonra hakemlik yapamayacak. Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in de hakemliği bitirilmeli. Geçen sezon MHK bu iki hakeme görev vermedi. O gün iki hakem dinlenseyri bugün bu olaylar olmayacaktı. Büyük kulüpleri idare ediyorsunuz ama sizin idareniz küçük. Şimdi gelelim öteki konuya, G.Saray, F.Bahçe'yi yenseydi Alanya maçı tekrar edilirdi gibime geliyor. Suat Arslanboga'nın asıl yaptığı iş Beşiktaş maçında kırmızı kart vermemesi. Öyle bir rezillik var mı? Bunlar fahiş hata değil. Benim hakemlik zamanımın hakemliği öldü.
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