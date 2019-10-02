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Müjde var: Isla geri döndü

, Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Isla, antrenmanın tamımında takımla birlikte çalıştı. Şilili sağ bekin Antalyaspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte haberin detayları ve 2 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

Müjde var: Isla geri döndü
Fenerbahçe Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Isla, antrenmanın tamımında takımla birlikte çalıştı. Şilili sağ bekin Antalyaspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Victor Moses özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmasını sürdürürken, ayak bileğinde ödem olan Garry Rodrigues'in tedavisine devam edildi.



İSTATİSTİKLER PARMAK ISIRTIYOR
birçok veride 'in en iyisi konumunda.
Fenerbahçe istatistikleriyle ligin zirvesine kuruldu. Yüzde 61.2 ile en çok topa sahip olan takım olan Fenerbahçe, 17.8 ile maç başına en çok şut atan takım oldu. F.Bahçe, 8.2 ile de maç başına kalesine en az şut çektiren takım olmayı da başardı.



TFF'DEN TEKRARA RET
Fenerbahçe'nin kural hatası iddiasıyla maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuru tarafından reddedildi
TFF, Fenerbahçe'nin Alanya maçı için yaptığı tekrar talebinin reddedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Riva'da toplanan yönetim kurulu, Süper Lig'de 16 Eylül Pazartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi" denildi.

F.Bahçe, taç atışı ile birliktte Cisse'nin attığı 2. Alanya golü için itirazda bulunmuştu.

ANKARAGÜCÜ'NE DE RET CEVABI
TFF, F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı A.Gücü maçı için başkent temsilcisinin yaptığı tekrar itirazını da karara bağladı. Bu itiraz da TFF tarafından reddedildi.

HASAN ALİ ÖZEL TABANLIK İÇİN ABD'YE GİTTİ
Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlıktaki uyumsuzluk nedeniyle dün 'ye gitti. Hasan Ali'nin ilerdeki süreçte sorun yaşamaması için bu tedbir alındı. de aynı sorun için ABD'ye gitmişti.

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