Müjde var: Isla geri döndü

Fenerbahçe Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Isla, antrenmanın tamımında takımla birlikte çalıştı. Şilili sağ bekin Antalyaspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Victor Moses özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmasını sürdürürken, ayak bileğinde ödem olan Garry Rodrigues'in tedavisine devam edildi.
İSTATİSTİKLER PARMAK ISIRTIYOR
Fenerbahçe birçok veride Süper Lig'in en iyisi konumunda.
Fenerbahçe istatistikleriyle ligin zirvesine kuruldu. Yüzde 61.2 ile en çok topa sahip olan takım olan Fenerbahçe, 17.8 ile maç başına en çok şut atan takım oldu. F.Bahçe, 8.2 ile de maç başına kalesine en az şut çektiren takım olmayı da başardı.
TFF'DEN TEKRARA RET
Fenerbahçe'nin kural hatası iddiasıyla Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuru TFF tarafından reddedildi
TFF, Fenerbahçe'nin Alanya maçı için yaptığı tekrar talebinin reddedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Riva'da toplanan yönetim kurulu, Süper Lig'de 16 Eylül Pazartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi" denildi.
F.Bahçe, taç atışı ile birliktte Cisse'nin attığı 2. Alanya golü için itirazda bulunmuştu.
ANKARAGÜCÜ'NE DE RET CEVABI
TFF, F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı A.Gücü maçı için başkent temsilcisinin yaptığı tekrar itirazını da karara bağladı. Bu itiraz da TFF tarafından reddedildi.
HASAN ALİ ÖZEL TABANLIK İÇİN ABD'YE GİTTİ
Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlıktaki uyumsuzluk nedeniyle dün ABD'ye gitti. Hasan Ali'nin ilerdeki süreçte sorun yaşamaması için bu tedbir alındı. Tolga Ciğerci de aynı sorun için ABD'ye gitmişti.
Victor Moses özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmasını sürdürürken, ayak bileğinde ödem olan Garry Rodrigues'in tedavisine devam edildi.
İSTATİSTİKLER PARMAK ISIRTIYOR
Fenerbahçe birçok veride Süper Lig'in en iyisi konumunda.
Fenerbahçe istatistikleriyle ligin zirvesine kuruldu. Yüzde 61.2 ile en çok topa sahip olan takım olan Fenerbahçe, 17.8 ile maç başına en çok şut atan takım oldu. F.Bahçe, 8.2 ile de maç başına kalesine en az şut çektiren takım olmayı da başardı.
TFF'DEN TEKRARA RET
Fenerbahçe'nin kural hatası iddiasıyla Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuru TFF tarafından reddedildi
TFF, Fenerbahçe'nin Alanya maçı için yaptığı tekrar talebinin reddedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Riva'da toplanan yönetim kurulu, Süper Lig'de 16 Eylül Pazartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi" denildi.
F.Bahçe, taç atışı ile birliktte Cisse'nin attığı 2. Alanya golü için itirazda bulunmuştu.
ANKARAGÜCÜ'NE DE RET CEVABI
TFF, F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı A.Gücü maçı için başkent temsilcisinin yaptığı tekrar itirazını da karara bağladı. Bu itiraz da TFF tarafından reddedildi.
HASAN ALİ ÖZEL TABANLIK İÇİN ABD'YE GİTTİ
Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlıktaki uyumsuzluk nedeniyle dün ABD'ye gitti. Hasan Ali'nin ilerdeki süreçte sorun yaşamaması için bu tedbir alındı. Tolga Ciğerci de aynı sorun için ABD'ye gitmişti.
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