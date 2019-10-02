Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Fransız ekibi PSG'ye Türk Telekom Stadı'nda 1-0 mağlup olan Galatasaray 1 puanda kalırken, Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Terim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, puanı hak edecek bir oyun olnadıklarını söyledi.
TAKIMIN OYUNU MEMNUN EDİCİ
Terim şu ifadeleri kullandı: Takımımın mücadelesi beni memnut etti. Bugün (dün) kaybettik ama bundan sonraki günleri kazadık. PSG karşısında tek eksiğimiz goldü. Keşke kaybetmeseydik"
İYİ GÜNLERİN HABERCİSİ...
"PSG .karşısındaki istek ve arzu iyi günlerin habercisidir. Bu maçlardaki özgüven bize ligde pozitif olarak yansıyacaktır. PSG gibi kaliteli bir ekibe karşı koyabilmek önemliydi"
TARAFTARIMIZ MESAJI ALDI...
"Kaybettik ama oyun ve özellikle mücadele anlamında bir mesaj verdik. Taraftarımız da bu mesajı aldı. Pes etmek bize göre değil. Gruptan çıkmak her maçta hedefimiz olacak."
CİMBOM'DA SİSTEM SÜRPRİZİ 3 STOPERLE OYNADILAR
Fatih Terim, A Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi.
MARIANO ÇOK KOŞTU AMA ETKİSİZDİ
Mariano 90 dakika boyunca sağ kanadı boydan boya katetti. Ancak o bildiğimiz etkili ortalarını PSG önünde yapmaya fırsat bulamadı.
TRİBÜNDEN RYAN DONK'A SEVGİ SELİ
Savunmanın göbeğinde çok iyi oynayan Donk, tribünlerden büyük destek gördü. Hollandalı oyuncunun kendisini hazır tuttuğu belliydi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
G.Saray'ın PSG ile oynadığı maçta stat tamamen doldu. Sarı- Kırmızılı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.
BABEL TARAFTARI ÇILDIRTTI
Cimbom'un yıldızı Ryan Babel, PSG karşısındaki etkisiz futbolu ile Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Saha kaldığı 64 dakika boyunca varlık gösteremeyen Babel'in 57. dakikada ceza sahası dışında müsait olan Belhanda'ya pas vermek yerine kaleye şut çekmesi taraftarları çileden çıkardı. Hollandalı dün girdiği 9 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabildi.
FALCAO: SON PASLARI ATAMADIK!
PSG karşısında Galatasaray'ın iyi isimlerinden biri olan Falcao, karşılaşmada son pasları vermekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kolombiyalı forvet, "Yeni bir takımız ve sürekli iyiye gidiyoruz. Dün bunun sinyalini verdik. Sadece son paslarda kötüydü. Taraftarımız bizi çılgınca destekledi" diye konuştu.
NZONZI: ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR
G.Saraylı Steven Nzonzi, PSG maçı sonrası, "İyi oynadığımız bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama grupta iki maç oynadık ve hala şansımız devam ediyor. Taraftarımızın desteği müthişti" dedi.
TAKIMIN OYUNU MEMNUN EDİCİ
Terim şu ifadeleri kullandı: Takımımın mücadelesi beni memnut etti. Bugün (dün) kaybettik ama bundan sonraki günleri kazadık. PSG karşısında tek eksiğimiz goldü. Keşke kaybetmeseydik"
İYİ GÜNLERİN HABERCİSİ...
"PSG .karşısındaki istek ve arzu iyi günlerin habercisidir. Bu maçlardaki özgüven bize ligde pozitif olarak yansıyacaktır. PSG gibi kaliteli bir ekibe karşı koyabilmek önemliydi"
TARAFTARIMIZ MESAJI ALDI...
"Kaybettik ama oyun ve özellikle mücadele anlamında bir mesaj verdik. Taraftarımız da bu mesajı aldı. Pes etmek bize göre değil. Gruptan çıkmak her maçta hedefimiz olacak."
CİMBOM'DA SİSTEM SÜRPRİZİ 3 STOPERLE OYNADILAR
Fatih Terim, A Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi.
MARIANO ÇOK KOŞTU AMA ETKİSİZDİ
Mariano 90 dakika boyunca sağ kanadı boydan boya katetti. Ancak o bildiğimiz etkili ortalarını PSG önünde yapmaya fırsat bulamadı.
TRİBÜNDEN RYAN DONK'A SEVGİ SELİ
Savunmanın göbeğinde çok iyi oynayan Donk, tribünlerden büyük destek gördü. Hollandalı oyuncunun kendisini hazır tuttuğu belliydi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
G.Saray'ın PSG ile oynadığı maçta stat tamamen doldu. Sarı- Kırmızılı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.
BABEL TARAFTARI ÇILDIRTTI
Cimbom'un yıldızı Ryan Babel, PSG karşısındaki etkisiz futbolu ile Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Saha kaldığı 64 dakika boyunca varlık gösteremeyen Babel'in 57. dakikada ceza sahası dışında müsait olan Belhanda'ya pas vermek yerine kaleye şut çekmesi taraftarları çileden çıkardı. Hollandalı dün girdiği 9 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabildi.
FALCAO: SON PASLARI ATAMADIK!
PSG karşısında Galatasaray'ın iyi isimlerinden biri olan Falcao, karşılaşmada son pasları vermekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kolombiyalı forvet, "Yeni bir takımız ve sürekli iyiye gidiyoruz. Dün bunun sinyalini verdik. Sadece son paslarda kötüydü. Taraftarımız bizi çılgınca destekledi" diye konuştu.
NZONZI: ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR
G.Saraylı Steven Nzonzi, PSG maçı sonrası, "İyi oynadığımız bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama grupta iki maç oynadık ve hala şansımız devam ediyor. Taraftarımızın desteği müthişti" dedi.
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