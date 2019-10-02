İç transferde Uğurcan, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile anlaşan Bordo-Mavili yöneticiler Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu. Genç oyuncu iyileştirme teklifini kabul etti. Geçen sezon 2 milyon 300 bin TL kazanan genç oyuncu yeni anlaşma ile 5 milyon 500 bin TL kazanacak.
Genç yıldızın 2022'de bitecek sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.
Genç yıldızın 2022'de bitecek sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.
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