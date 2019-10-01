Beşiktaş maçı öncesinde takımın morali bozuktu. Kaybedilen havayı tekrar yakalamak için önce kaptan Sosa ardından da başkan Ahmet Ağaoğlu takımı motive edici konuşmalar yaptı. Bu konuşmalar sonuca etki etti.
ÜNAL KARAMAN DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞTI
Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçı öncesinde hep rakibin zayıf yönleri üzerine durdu. Maç öncesi oyuncularına, "Huzurumuzu yeniden sağlamak için kazanmalıyız" dedi. Oyuncularına özgüven aşıladı.
ROTASYON GALİBİYETTE BELİRLEYİCİ OLDU
Karaman stoperde Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen'e görev vererek Burak Yılmaz'ı kilitledi. Asıl mevkisi sağ bek olan Kamil Ahmet'i sağ açıkta oynattı. Onun enerjisiyle orta sahada büyük üstünlük kurdu.
MIKEL GÜÇLENDİ... SOSA DÖKTÜRDÜ...
Mikel yavaş yavaş form tutmaya başladı. Onun performansındaki artış Trabzonspor'un oyununu da üste taşıdı. Sosa daha önceki maçların aksine hücuma daha çok çıktı. Takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
TEKNİK EKİPTEN PSİKOLOJİK DESTEK
Trabzon'da başta Sörloth olmak üzere, oyuncularla hafta içi bireysel terapi ve motivasyon çalışmaları yapıldı. Alınacak bir galibiyetle çok şeyin değişebileceği bu oyunculara her fırsatta anlatıldı.
(YUNUS EMRE SEL)
"FIRTINA VURDU... KARTAL PERT OLDU"
Trabzon'daki gazeteler, 4-1'lik Beşiktaş galibiyetine geniş yer ayırdı. Sonnokta gazetesi, "Fırtına vurdu, Kartal pert oldu", Günebakış, "Diriliş!", Taka, "Sosa ve arkadaşları Beşiktaş'ı perişan etti", Karadeniz gazetesi, "Kartal avcısı karaboğa" manşetlerini attı.
BASEL HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Ligde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Basel ile Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Karadeniz temsilcisi bugünü izinli geçirecek.
TRABZON'A İTALYAN HAKEM
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.
KARAMAN'DAN ANLAMLI ZİYARET
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan anlamlı ziyaret... Bordo-Mavililer'in teknik patronu, görevine yeni başlayan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti. Karaman, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını Alper'e hediye etti.
ÜNAL KARAMAN DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞTI
Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçı öncesinde hep rakibin zayıf yönleri üzerine durdu. Maç öncesi oyuncularına, "Huzurumuzu yeniden sağlamak için kazanmalıyız" dedi. Oyuncularına özgüven aşıladı.
ROTASYON GALİBİYETTE BELİRLEYİCİ OLDU
Karaman stoperde Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen'e görev vererek Burak Yılmaz'ı kilitledi. Asıl mevkisi sağ bek olan Kamil Ahmet'i sağ açıkta oynattı. Onun enerjisiyle orta sahada büyük üstünlük kurdu.
MIKEL GÜÇLENDİ... SOSA DÖKTÜRDÜ...
Mikel yavaş yavaş form tutmaya başladı. Onun performansındaki artış Trabzonspor'un oyununu da üste taşıdı. Sosa daha önceki maçların aksine hücuma daha çok çıktı. Takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
TEKNİK EKİPTEN PSİKOLOJİK DESTEK
Trabzon'da başta Sörloth olmak üzere, oyuncularla hafta içi bireysel terapi ve motivasyon çalışmaları yapıldı. Alınacak bir galibiyetle çok şeyin değişebileceği bu oyunculara her fırsatta anlatıldı.
(YUNUS EMRE SEL)
"FIRTINA VURDU... KARTAL PERT OLDU"
Trabzon'daki gazeteler, 4-1'lik Beşiktaş galibiyetine geniş yer ayırdı. Sonnokta gazetesi, "Fırtına vurdu, Kartal pert oldu", Günebakış, "Diriliş!", Taka, "Sosa ve arkadaşları Beşiktaş'ı perişan etti", Karadeniz gazetesi, "Kartal avcısı karaboğa" manşetlerini attı.
BASEL HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Ligde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Basel ile Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Karadeniz temsilcisi bugünü izinli geçirecek.
TRABZON'A İTALYAN HAKEM
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.
KARAMAN'DAN ANLAMLI ZİYARET
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan anlamlı ziyaret... Bordo-Mavililer'in teknik patronu, görevine yeni başlayan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti. Karaman, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını Alper'e hediye etti.
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