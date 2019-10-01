Bugünkü
Takvim

’den sıfır tolerans

Top kaybı rekorunun kırıldığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 40 kez topla buluşan maçı ‘Sıfır’ top kaybı ile tamamlamayı başardı. Kruse liderlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Max Kruse’den sıfır tolerans
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde seramoni sırasında İstiklal Marşı'nı okumasıyla gönülleri fetheden Max Kruse, istatistiğiyle dikkat çekti.

DERBİDEKİ İSTİSNA OLDU
Top kaybı rekorlarının kırıldığı gecede Alman futbolcu 40 kez topla buluştu ve bunların hiçbirinde top kaybı yaşamadı. SÜPER LİG'İN ASİST KRALI
Teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerden birisi olan ligin asist kralı olmasına karşın henüz golle buluşamamış olmanın da burukluğunu yaşıyor.

TÜRKÇE DERSLERİNE DEVAM
Max Kruse Türkçe desleri almaya devam ediyor. Alman futbolcu, "Mümkün olan en kısa sürede Türkçe röportaj vermek istiyorum" diye konuştu.

Kruse liderlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMax Kruse’den sıfır tolerans
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri