Bugün Galatasaray güçlü Fransız temsilcisi PSG ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Galatasaray PSG maçını şifresiz olarak izlemek için şifresiz veren kanallar listesini haberimizde verdik. Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak. Grupta geride kalan 1 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, PSG ise 3 puanla zirvede bulunuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 111 kez sahaya çıktı. İşte Galatasaray PSG maçı uydudan şifresiz veren yabancı kanallar listesi ve detaylar
Galatasaray PSG maçını şifresiz veren kanalları görmek için bir sonraki sayfaya geçiniz
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