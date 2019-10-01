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  • 01.10.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 18:45

maçı şifresiz veren kanallar listesi

Bugün güçlü Fransız temsilcisi ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Galatasaray PSG maçını şifresiz olarak izlemek için şifresiz veren kanallar listesini haberimizde verdik. Galatasaray PSG  maçını Azerbaycan kanalı Sport şifresiz olarak yayınlayacak. Grupta geride kalan 1 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, PSG ise 3 puanla zirvede bulunuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 111 kez sahaya çıktı. İşte Galatasaray PSG maçı uydudan ve detaylar

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