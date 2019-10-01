Galatasaray PSG maçı canlı radyo dinle! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi. Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

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