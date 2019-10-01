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  • 01.10.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 18:43

maçı canlı radyo dinle!

bugün zorlu bir maça çıkıyor. Sarı kırmızılılar kendi sahasında güçlü 'yi konuk ediyor. Galatasaray - Paris Saint Germain maçı 01 Ekim Salı günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi. şifreli olacağı için izleyemeyecek olanlar başka alternatifler peşine düştü. Bunların içinde en iyisi ise Galatasaray PSG maçını radyodan dinlemek. Bu bağlamda haberimizde Galatasaray PSG maçı için radyo dinleme linkini paylaştık.

Galatasaray PSG maçı radyodan dinle

Galatasaray PSG maçı canlı radyo dinle! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi. Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

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