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Avrupa Kupaları’nda zafere hasret!

Avrupa Kupaları’nda çıktığı son 27 karşılaşmada sadece 2 kez kazandı. Sarı-Kırmızılılar Avrupa’daki son galibiyetini geçen sezon ’nde karşısında 3-0’lık sonuçla aldı. İşte haberin detayları ve 1 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Galatasaray haberleri...

Aslan zafere hasret
'nde bugün 'yi konuk edecek olan , son dönemde galibiyeti unuttu. Sarı-Kırmızılılar Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece 2 kez taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. G.Saray 2013-2014 sezonundaki galibiyetinin ardından oynadığı 27 Avrupa maçında rakiplerine 2 kez üstünlük kurabildi. Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan Galatasaray ardından 'yı 2-1, geçen sezon da 'yı 3-0'la geçti.

BU KEZ KULÜBEDE
Cezası nedeniyle son iki maç kulübede yer alamayan G.Saray'ın hocası , PSG maçında saha kenarında olacak.

FRANSIZLAR'LA 18. KARŞILAŞMA
G.Saray Fransız ekipleriyle Avrupa'da oynadığı 17 maçta 6 galibiyet elde ederken 7 kez yenildi. 4 maç berabere bitti.

18 YIL SONRA YİNE PSG
G.SARAY PSG ile 18 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Aslan rakipleriyle oynadığı 4 resmi maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı.



BİZ ZORU ÇOK SEVERİZ
Cimbom'un Uruguaylı kalecisi Muslera, Galatasaray'ın her zaman zoru seven bir takım olduğunu söyledi. Muslera, "PSG'nin gücü belli ama onları yenmeyi çok istiyoruz" diye konuştu.



TOPU ALIRSAK ONLARI ÇOK ZORLARIZ
, "PSG topa sahip olmayı seviyor... Buna engel olursak onları çok zorlarız" dedi
Basın toplantısına katılan Belhanda, PSG'yi devirecek formülü açıkladı. Faslı yıldız, "Topa sahip olmayı seviyorlar. Buna engel olursak onları çok zorlarız" ded

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