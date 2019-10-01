Şampiyonlar Ligi'nde bugün PSG'yi konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyeti unuttu. Sarı-Kırmızılılar Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece 2 kez taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. G.Saray 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 27 Avrupa maçında rakiplerine 2 kez üstünlük kurabildi. Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan Galatasaray ardından Benfica'yı 2-1, geçen sezon da Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti.
BU KEZ KULÜBEDE
Cezası nedeniyle son iki maç kulübede yer alamayan G.Saray'ın hocası Fatih Terim, PSG maçında saha kenarında olacak.
FRANSIZLAR'LA 18. KARŞILAŞMA
G.Saray Fransız ekipleriyle Avrupa'da oynadığı 17 maçta 6 galibiyet elde ederken 7 kez yenildi. 4 maç berabere bitti.
18 YIL SONRA YİNE PSG
G.SARAY PSG ile 18 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Aslan rakipleriyle oynadığı 4 resmi maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
BİZ ZORU ÇOK SEVERİZ
Cimbom'un Uruguaylı kalecisi Muslera, Galatasaray'ın her zaman zoru seven bir takım olduğunu söyledi. Muslera, "PSG'nin gücü belli ama onları yenmeyi çok istiyoruz" diye konuştu.
TOPU ALIRSAK ONLARI ÇOK ZORLARIZ
Belhanda, "PSG topa sahip olmayı seviyor... Buna engel olursak onları çok zorlarız" dedi
Basın toplantısına katılan Belhanda, PSG'yi devirecek formülü açıkladı. Faslı yıldız, "Topa sahip olmayı seviyorlar. Buna engel olursak onları çok zorlarız" ded
BU KEZ KULÜBEDE
Cezası nedeniyle son iki maç kulübede yer alamayan G.Saray'ın hocası Fatih Terim, PSG maçında saha kenarında olacak.
FRANSIZLAR'LA 18. KARŞILAŞMA
G.Saray Fransız ekipleriyle Avrupa'da oynadığı 17 maçta 6 galibiyet elde ederken 7 kez yenildi. 4 maç berabere bitti.
18 YIL SONRA YİNE PSG
G.SARAY PSG ile 18 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Aslan rakipleriyle oynadığı 4 resmi maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
BİZ ZORU ÇOK SEVERİZ
Cimbom'un Uruguaylı kalecisi Muslera, Galatasaray'ın her zaman zoru seven bir takım olduğunu söyledi. Muslera, "PSG'nin gücü belli ama onları yenmeyi çok istiyoruz" diye konuştu.
TOPU ALIRSAK ONLARI ÇOK ZORLARIZ
Belhanda, "PSG topa sahip olmayı seviyor... Buna engel olursak onları çok zorlarız" dedi
Basın toplantısına katılan Belhanda, PSG'yi devirecek formülü açıkladı. Faslı yıldız, "Topa sahip olmayı seviyorlar. Buna engel olursak onları çok zorlarız" ded
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