Beşiktaş yeni transferlerinden faydalanamadı. Kartal, 7 transferden hiç katkı göremedi. Arsenal'den kiralanan Elneny, oynadığı ilk maçta kırmızı kart gördü. 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen Tyler Boyd, hücumda sıfır çekti.
SADECE VICTOR RUIZ!
Diaby ve N'Kodou da tıpkı Boyd gibi asist ve gol üretemedi. Rebocho ve Douglas ise istenilen düzeyde değil... Kulübeye mahkum oldular. Yeni lerden sadece Ruiz beğenildi. O da sakat.
AVUSTURYALI LECHNER YÖNETECEK
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.
SADECE VICTOR RUIZ!
Diaby ve N'Kodou da tıpkı Boyd gibi asist ve gol üretemedi. Rebocho ve Douglas ise istenilen düzeyde değil... Kulübeye mahkum oldular. Yeni lerden sadece Ruiz beğenildi. O da sakat.
AVUSTURYALI LECHNER YÖNETECEK
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.