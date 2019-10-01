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'ta yeni lerden fayda yok!

, , Boyd, Diaby, N’Koudou, Douglas ve Rebocho’dan hiç verim alamadı. 'den kiralanan Elneny, oynadığı ilk maçta gördü. 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen , hücumda sıfır çekti.

Yenilerden fayda yok
Beşiktaş yeni lerinden faydalanamadı. , 7 transferden hiç katkı göremedi. Arsenal'den kiralanan , oynadığı ilk maçta gördü. 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen Tyler Boyd, hücumda sıfır çekti.

SADECE VICTOR RUIZ!
Diaby ve N'Kodou da tıpkı Boyd gibi asist ve gol üretemedi. Rebocho ve Douglas ise istenilen düzeyde değil... Kulübeye mahkum oldular. Yeni lerden sadece Ruiz beğenildi. O da sakat.

AVUSTURYALI LECHNER YÖNETECEK
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi K Grubu'nda 'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.

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