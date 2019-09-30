panzeriokumasımaç anında çok konuşuldu.özel olarak dinlediğive alıştırma yaptığı öğrenildi.Kruse aynı zamandaöğrenmekiçin yoğun çaba içerisinde.futbolcunun,dediği öğrenildi.Bu aradaseremonideokumasının yankıları dün de devam etti.taraftarlar, "Hem takımını hem debenimsedi. Bundan mutlu olmalıyız" dediler.