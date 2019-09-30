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'tan kaçtı, Cengiz’e sarıldı

-Fenerbahçe derbisine bir fotoğraf karesi damgasını vurdu. O fotoğraf ezeli rekabete tekrar dostluk havasını getirdi. Oysa o fotoğrafın hikayesi bambaşkaydı. Protokol tribününde 'i gören Galatasaray taraftarı kız çocuğu fotoğraf çektirmek istedi. yanında duran sarı-kırmızı formalı taraftara sarılmak istedi ancak F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u tanıyan G.Saraylı kız hemen Mustafa Cengiz'e doğru koşup sarıldı ve salondaki herkes gülmeye başladı.

Ali Koç'tan kaçtı, Cengiz’e sarıldı
Derbiye bir fotoğraf karesi damgasını vurdu. O fotoğraf ezeli rekabete tekrar dostluk havasını getirdi. Oysa o fotoğrafın hikayesi bambaşkaydı. Protokol tribününde Mustafa Cengiz'i gören taraftarı kız çocuğu fotoğraf çektirmek istedi. Ali Koç yanında duran sarı-kırmızı formalı taraftara sarılmak istedi ancak F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u tanıyan G.Saraylı kız hemen 'e doğru koşup sarıldı ve salondaki herkes gülmeye başldı. Cengiz cep telefonunu çıkaran minik çocuğun babasına poz vermeye hazırlanır. O anda babadan telefonu alan Ali Koç da Mustafa Cengiz'in fotoğrafını çekti. Sonucunda ortaya bu güzel kare çıktı.

Herkes derbiye damga vuran bu fotoğrafı konuşuyor.

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