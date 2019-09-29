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: 2 kat fazla koşacağız

, maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Karaman, "Beşiktaş önünde 2 kat fazla koşacağız” dedi ve ekledi "Gerçek kimliğimizi göstereceğiz. Takım bütünlüğü içinde hareket etmeliyiz"

2 kat fazla koşacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, önünde iki kat fazla koşarak mücadele edeceklerini söyledi. Hücum oyuncularından sadece gol atmayı düşünmemelerini isteyen Karaman, "Gerçek kimliğimizi göstereceğiz. Takım bütünlüğü içinde hareket etmeliyiz" dedi.

BEŞİKTAŞ ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL
Sosa idman öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş ölüm kalım maçı değil. Ancak kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.



STURRIDGE TAKIMLA ÇALIŞTI
'un büyük umutlarla transfer ettiği Sturridge takımla birlikte çalıştı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş önünde forma giyme ihtimali bulunuyor.

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