Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş önünde iki kat fazla koşarak mücadele edeceklerini söyledi. Hücum oyuncularından sadece gol atmayı düşünmemelerini isteyen Karaman, "Gerçek kimliğimizi göstereceğiz. Takım bütünlüğü içinde hareket etmeliyiz" dedi.
BEŞİKTAŞ ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL
Sosa idman öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş ölüm kalım maçı değil. Ancak kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.
STURRIDGE TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Sturridge takımla birlikte çalıştı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş önünde forma giyme ihtimali bulunuyor.
BEŞİKTAŞ ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL
Sosa idman öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş ölüm kalım maçı değil. Ancak kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.
STURRIDGE TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Sturridge takımla birlikte çalıştı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş önünde forma giyme ihtimali bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.