Trabzonspor-Beşiktaş | CANLI

Süper Lig heyecanı Trabzonspor Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Beşiktaş ile Medical Park Stadı'nda karşılaşıyor. Ligde tek galibiyetini 2. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında elde eden Trabzonspor, ilk yenilgisini ise geçen hafta Sivasspor deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı.



Trabzonspor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Takvim.com.tr üzerinden canlı anlatımla da takip edebilirsiniz.





TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 129. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.