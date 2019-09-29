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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 18:47

Maç izle: TS BJK maçı - maçı canlı izle

Maç izle: Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olduğu için futbolseverler başka alternatiflere yönelmek istiyor. Sayfamızda maçı canlı anlatım linkini sizler için verdik. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra kazanamadı. Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

29 Eylül TS BJK maçı derbi canlı anlatım izle - Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle

Maç izle: 29 Eylül TS BJK maçı derbi canlı anlatım izle - Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle. Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Elneny, bordo-mavililer karşısında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor müsabakasının ardından Mısırlı futbolcunun 1 maçlık cezası kalacak.

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