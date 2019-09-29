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: Kazanacak kadar iyiydik

'nin yıldız oyuncusu , Galatasaray derbisi açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Derbiden 3 puanla ayrılabilirdik ama olmadı. Hedefimiz var. Buna ulaşmak istiyoruz” dedi.

Kazanacak kadar iyiydik
Fenerbahçe'nin dün gece iyi isimlerinden biri olan Gustavo derbinin ardından konuştu. Kazanacak kadar iyi oynadıklarını söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Bugün 3 puanla ayrılabilirdik ama maalesef mümkün olmadı. Çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz sonuçları alarak hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu hafta bizim için normal geçti. Böyle maçları oynamak ayrıcalık" dedi.

, Emre Belözoğlu ile birlikte orta sahayı kontrol eden isim oldu.

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