Fenerbahçe'nin dün gece iyi isimlerinden biri olan Gustavo derbinin ardından konuştu. Kazanacak kadar iyi oynadıklarını söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Bugün 3 puanla ayrılabilirdik ama maalesef mümkün olmadı. Çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz sonuçları alarak hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu hafta bizim için normal geçti. Böyle maçları oynamak ayrıcalık" dedi.
Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ile birlikte orta sahayı kontrol eden isim oldu.
Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ile birlikte orta sahayı kontrol eden isim oldu.
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