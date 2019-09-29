Derbide yine dağ fare doğurdu... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin beklenen buluşmasından ne futbol ne de gol çıktı: 0-0. İki takım böylece son 5 maçta 3. kez 0-0 berabere kaldı. 13. dakikada soldan yapılan ortada Muslera, Vedat Muriç'in önünde kritik bir hamle yaptı.
ALTAY'DAN LEMİNA'YA 'DUR'
22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay direk dibinde topu kornere çıkardı. 29'da Falcao'nun topuk pasıyla buluşan Lemina'nın şutunu yine Altay çıkardı.
FALCAO ATTI, BAYRAK KALKTI
41. dakikada Tolga Ciğerci'nin sol çaprazdan uzak direğe şık plase vuruşu direğin yanından auta gitti. 51. dakikada Radamel Falcao topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı kalktı.
90+5'TE BÜYÜK TEHLİKE
50. dakikada Galatasaray penaltı bekledi ancak VAR, Babel'in pozisyon öncesi elle oynadığını tespit etti. 90+5'te Kruse'nin kafa vuruşu kaleye ulaşmadı ve maç 0-0 bitti.
PENALTI BEKLERKEN 'EL' ÇIKTI
Gecenin en çok konuşulan pozisyonlarından birisi 56. dakikada yaşandı. Lemina ceza sahasında Gustavo ile mücadelesi sonrası yerde kaldı. Cüneyt Çakır 'VAR' uyarısı sonrası kenara gelirken, iki pozisyon öncesinde Babel'in elle oynadığı ortaya çıktı.
ALTAY'DAN LEMİNA'YA 'DUR'
22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay direk dibinde topu kornere çıkardı. 29'da Falcao'nun topuk pasıyla buluşan Lemina'nın şutunu yine Altay çıkardı.
FALCAO ATTI, BAYRAK KALKTI
41. dakikada Tolga Ciğerci'nin sol çaprazdan uzak direğe şık plase vuruşu direğin yanından auta gitti. 51. dakikada Radamel Falcao topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı kalktı.
90+5'TE BÜYÜK TEHLİKE
50. dakikada Galatasaray penaltı bekledi ancak VAR, Babel'in pozisyon öncesi elle oynadığını tespit etti. 90+5'te Kruse'nin kafa vuruşu kaleye ulaşmadı ve maç 0-0 bitti.
PENALTI BEKLERKEN 'EL' ÇIKTI
Gecenin en çok konuşulan pozisyonlarından birisi 56. dakikada yaşandı. Lemina ceza sahasında Gustavo ile mücadelesi sonrası yerde kaldı. Cüneyt Çakır 'VAR' uyarısı sonrası kenara gelirken, iki pozisyon öncesinde Babel'in elle oynadığı ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.