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li : Şampiyonluk yaşamak istiyorum

Adı İngiliz kulüpleri ile anılan 'nin yıldız ismi , Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Muriç, “Fenerbahçe’de şampiyonluklar yaşamak istiyorum” dedi.

Şampiyonluk yaşamak istiyorum
Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muric, derbi sonrası hakkındaki transfer iddialarını yanıtladı. Muric, "F.Bahçe'de şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Önceliğim F.Bahçe" dedi.

KAZANMAK İÇİN OYNADIK
G.Saray maçına galibiyet için çıktıklarını söyleyen Kosovalı, "İlk derbimi oynadım. Bir gol bulsak farklı olabilirdi" diye konuştu.



KRUSE&BABEL'DEN MİLLİ JEST!
Maç öncesi yapılan seramonide li Max Kruse ile Galatasaraylı 'in milli marşımızı söylediği dikkatlerden kaçmadı. Her iki futbolcu için de sonal alemde olumlu yorumlar yapıldı.

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