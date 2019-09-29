Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muric, derbi sonrası hakkındaki transfer iddialarını yanıtladı. Muric, "F.Bahçe'de şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Önceliğim F.Bahçe" dedi.
KAZANMAK İÇİN OYNADIK
G.Saray maçına galibiyet için çıktıklarını söyleyen Kosovalı, "İlk derbimi oynadım. Bir gol bulsak farklı olabilirdi" diye konuştu.
KRUSE&BABEL'DEN MİLLİ JEST!
Maç öncesi yapılan seramonide Fenerbahçeli Max Kruse ile Galatasaraylı Ryan Babel'in milli marşımızı söylediği dikkatlerden kaçmadı. Her iki futbolcu için de sonal alemde olumlu yorumlar yapıldı.
KAZANMAK İÇİN OYNADIK
G.Saray maçına galibiyet için çıktıklarını söyleyen Kosovalı, "İlk derbimi oynadım. Bir gol bulsak farklı olabilirdi" diye konuştu.
KRUSE&BABEL'DEN MİLLİ JEST!
Maç öncesi yapılan seramonide Fenerbahçeli Max Kruse ile Galatasaraylı Ryan Babel'in milli marşımızı söylediği dikkatlerden kaçmadı. Her iki futbolcu için de sonal alemde olumlu yorumlar yapıldı.
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