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Trabzon’un Nijeryalı yıldızından sitem: Adil bir karar değil!

Nwakame, Nijerya Milli Takımı’na alınmamasıyla ilgili işte bu sözleri sarfetti. Tecrübeli oyuncu, "Nijerya Milli Takımı'nda Milli takımda diğer oyuncuların aksine hoş karşılanmadım. İlk maçımdan sonra beni bir daha neden milli takıma çağırmadıklarını bilmiyorum" dedi

Adil bir karar değil!
Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı Anthony Nwakaeme, milli takıma alınmamasıyla ilgili sitem dolu açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Nijerya Milli Takımı'nda Milli takımda diğer oyuncuların aksine hoş karşılanmadım. İlk maçımdan sonra beni bir daha neden milli takıma çağırmadıklarını bilmiyorum" dedi. Nwakaeme, "Bana sorarsanız bu, hiç de adil bir karar değil. Yine de bu durum beni kötü etkilemiyor. Şu an Trabzonspor'da forma giyiyorum ve takımımda mutluyum. Eğer beni yeniden davet ederlerse mutlu olurum" diye konuştu.

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