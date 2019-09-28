Kazakistan’da 1 altın 1 de gümüş kazandık Kazakistan'ın Almati kentinde devam eden Ümitler Judo Dünya Şampiyonası'nda; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek gümüş madalya kazandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 28 Eylül 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Kazakistan'ın Almati kentinde devam eden Ümitler Judo Dünya Şampiyonası'nda; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek gümüş madalya kazandı. Habibe, finalde şampiyonanın en hızlı ipponunu Japon Airi Yazawa karşısında 23 saniyede elde etti.



ROMALI JUAN JESUS'A YÖNELİK IRKÇI SALDIRI

Serie A takımlarından Roma, Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus'a yönelik ırkçı saldırı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Olaya, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de müdahil oldu. Conte, "Juan Jesus'a dün hakaret eden kişinin spor tutkusu yok. Hayat boyu statların dışında kalmalı." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE RALLİSİ WRC TAKVİMİNDE

Türkiye Rallisi, FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 takvimindeki yerini aldı. İspanya, Korsika ve Avusturalya rallileri takvimden çıkarılırken, Kenya, Yeni Zellanda ve Japonya şampiyonaya eklendi. Türkiye Rallisi'nin ise takviminin 11. yarışı olarak 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



HEDEFİM RUSYA'DA DÜNYA ŞAMPİYONULĞU

Milli boksör Elif Güneri, Rusya'da 30 Eylül'de başlayacak Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Güneri, "Her sporcunun bir hayali, bir hedefi vardır. Benim hedefim de Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak" dedi.





LİDERİN RAKİBİ SİVASSPOR

Süper Lig'de derbi dışında iki maç daha oynanacak. Lider Alanya saat 17.30'da Sivas'ı konuk edecek. Saat 15.00'te Denizli-Kasımpaşa maçı var.