Süper Lig'in 6. haftasında karşı Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşlaşmada gözler Falcao ve Muric'in üzerinde olacak. Futbolseverler büyük karşılaşma hakkında araştırma yaparken Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar var mı sorusu bu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonların heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.