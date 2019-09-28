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  • 28.09.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 18:08

Fenerbahçe maçı şifresiz veren yabancı kanallar var mı? GS FB derbisi hangi kanalda?

ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takım da 3 puan için mücadele edecek. Futbolseverler şimdi arama motorlarında Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, milyonların yakından takip edeceği GS FB derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçına dair detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında karşı Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşlaşmada gözler Falcao ve Muric'in üzerinde olacak. Futbolseverler büyük karşılaşma hakkında araştırma yaparken Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar var mı sorusu bu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonların heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

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