bir yandanseçim sürecinegirerken biryandan damaçınınheyecanını yaşıyor.Orman'ın seçim kararısonrasında bumaçın önemi debir hayli arttı.derbi öncesi TeknikDirektörile özel bir görüşmeyaptı.Abdullah Avcı ve takım kaptanlarıyla yaptığı görüşmede, "Seçim kararı almış olabilirim. Ama bu karar sizi etkilememeli." diye konuştu.