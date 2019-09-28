Beşiktaş bir yandan seçim sürecine girerken bir yandan da Trabzonspor maçının heyecanını yaşıyor. Orman'ın seçim kararı sonrasında bu maçın önemi de bir hayli arttı. Başkan Fikret Orman, derbi öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme yaptı.
BU KARAR SİZİ ETKİLEMEMELİ
Orman'ın Abdullah Avcı ve takım kaptanlarıyla yaptığı görüşmede, "Seçim kararı almış olabilirim. Ama bu karar sizi etkilememeli. Çıkıp aslanlar gibi mücadele etmelisiniz" diye konuştu.
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