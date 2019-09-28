Bugünkü
Takvim

, Trabzonspor maçı öncesi takıma seslendi: i bırak derbiye bak

Siyah-Beyazlılar’ın başkanı ’ın görüşmede, “ sürecine girmiş olabiliriz. Ancak önümüzde çok kritik bir Trabzonspor maçı var. Siz işinize bakın ve o maçı alın" dedi.



Beşiktaş bir yandan seçim sürecine girerken bir yandan da Trabzonspor maçının heyecanını yaşıyor. Orman'ın seçim kararı sonrasında bu maçın önemi de bir hayli arttı. Başkan Fikret Orman, derbi öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme yaptı.

BU KARAR SİZİ ETKİLEMEMELİ
Orman'ın Abdullah Avcı ve takım kaptanlarıyla yaptığı görüşmede, "Seçim kararı almış olabilirim. Ama bu karar sizi etkilememeli. Çıkıp aslanlar gibi mücadele etmelisiniz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFikret Orman, Trabzonspor maçı öncesi takıma seslendi: Seçimi bırak derbiye bak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri