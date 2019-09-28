Copello yarı finalde Necati Er finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada finale yükseldi. Er, Türkiye atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada finale yükseldi. Er, Türkiye atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu. Erkekler 400 metre engelli elemelerinde 49.75'lik derecesiyle serisinde 5. olan Yasmani Copello, yarı finale yükseldi.



DÜNYA KLASMANINDA İLK KEZ 3. SIRADAYIZ

Türkiye, okçulukta dünya klasmanında ilk kez 3. sıraya yükseldi. Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Yaptığımız planlama bizi hedeflerimize doğru götürüyor" dedi. Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise, "Genç bir kadroyla bu başarıyı elde etmek okçuluğun geleceği adına çok önemli" diye konuştu.



HAMİLTON VE BOTTAS'IN RUSYA'DA ZİRVE HESABI

2019 Formula 1 sezonunun 16. yarışı Rusya Grand Prix'i antrenman turları ile dün resmen başladı. Mercedes-AMG Petronas zirveye çıkmak için mücadele ediyor. Lider Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas Rusya'da zafer arıyor.



POTADA PERDE BUGÜN AÇILIYOR

Basketbolda bu yıl 16 takımın katılımıyla oynanacak Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon heyecanı bugün başlayacak. F.Bahçe ve G.Saray'ın tüm sezonlarda yer aldığı ligde Bursaspor ve Ormanspor ilk kez mücadele edecek.



AÇILIŞ MAÇI B.ÇEKMECE-DAÇKA

Süper Lig'in ilk haftasında bugün 3 maç oynanacak. İşte program: 13.00 Büyükçekmece- Darüşşafaka, 15.15 T.Telekom-G.Saray, 17.30 Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka.