Cimbom derbi öncesi zafere kilitlendi

akşam'yi konuk edecek olanzafere kilitlendi... Teknik direktördünkü son antrenman öncesinde motivasyon konuşması yaptı. Tecrübeli hoca sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan futbolcularına "" mesajını verdi.'in "Kalitenizi, coşkunuzu, enerjinizi artık. Tribünleri arkanıza alın. Oynadığınız futbolla ev sahibi olduğunuzu rakibe hissettirin ve bu derbiyi kazanın" dediği belirlendi.