Cimbom derbi öncesi zafere kilitlendi

Bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray zafere kilitlendi... Teknik direktör Fatih Terim dünkü son antrenman öncesinde motivasyon konuşması yaptı. Tecrübeli hoca sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan futbolcularına "Şimdi tam zamanı" mesajını verdi.
ARTIK İYİ FUTBOL İSTİYOR
Terim'in "Kalitenizi, coşkunuzu, enerjinizi artık gösterme zamanı. Tribünleri arkanıza alın. Oynadığınız futbolla ev sahibi olduğunuzu rakibe hissettirin ve bu derbiyi kazanın" dediği belirlendi.
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