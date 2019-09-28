Bugünkü
Takvim

Cimbom derbi öncesi zafere kilitlendi

Terim dünkü idmanda motivasyon konuşması yaptı. Tecrübeli hoca, “Kalitenizi, coşkunuzu, nizi artık gösterme zamanı” dedi... İmparator ayrıca, "Tribünleri arkanıza alın. Ev sahibi olduğunuzu hissettirin ve bu derbiyi kazanın" ifadesini kullandı...



Bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray zafere kilitlendi... Teknik direktör Fatih Terim dünkü son antrenman öncesinde motivasyon konuşması yaptı. Tecrübeli hoca sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan futbolcularına "Şimdi tam zamanı" mesajını verdi.

ARTIK İYİ FUTBOL İSTİYOR
Terim'in "Kalitenizi, coşkunuzu, enerjinizi artık gösterme zamanı. Tribünleri arkanıza alın. Oynadığınız futbolla ev sahibi olduğunuzu rakibe hissettirin ve bu derbiyi kazanın" dediği belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCimbom derbi öncesi zafere kilitlendi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri