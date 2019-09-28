Çağlar Söyüncü’ye M.City kancası İngiliz devi, Leicester City formasıyla harikalar yaratan milli stopere göz koydu. Haberde, iki stoperini sakatlığa kurban veren Pep Guardiola'nın Çağlar'ı sürekli izlediği ve transfer etmek istediği belirtildi. Devre arasında resmi teklif yapılacak...

Bu sezon Premier Lig ekibi Leicester City'de ilk 11'in değişilmez ismi olan ve performansıyla göz dolduran Çağlar Söyüncü devlerin radarına girdi. İngiliz basınına göre Manchester City, milli futbolcumuzu gözüne kestirdi. Haberde, iki stoperini sakatlığa kurban veren Pep Guardiola'nın Çağlar'ı sürekli izlediği ve transfer etmek istediği belirtildi. Manchester City'nin devre arası teklif yapması bekleniyor.