Başakşehir Rize’yi gole boğdu

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
ALEKSIC'TEN DUBLE
Başakşehir, 19'da Visca'nın pasında Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. 33'te Aleksic'in kafayla çevirdiği topta Guldbransen skoru 2-0'a getirdi. 73'te Visca'nın şutunu tamamlayan Aleksic farkı üçe çıkardı. 87'de Crivelli skoru 4-0 yaptı. Maçın sonucunu 90+1'de İrfan Can söyledi. Başakşehir 3 hafta sonra galip geldi.
BURUK: FARKLI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor galibiyeti sonrası, "Farklı kazanmak önemliydi. Oyuncularım öz güvenlerini geri kazandı" diye konuştu.
ALEKSIC'TEN DUBLE
Başakşehir, 19'da Visca'nın pasında Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. 33'te Aleksic'in kafayla çevirdiği topta Guldbransen skoru 2-0'a getirdi. 73'te Visca'nın şutunu tamamlayan Aleksic farkı üçe çıkardı. 87'de Crivelli skoru 4-0 yaptı. Maçın sonucunu 90+1'de İrfan Can söyledi. Başakşehir 3 hafta sonra galip geldi.
BURUK: FARKLI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor galibiyeti sonrası, "Farklı kazanmak önemliydi. Oyuncularım öz güvenlerini geri kazandı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.