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Başakşehir Rize’yi gole boğdu

Başakşehir, Rizespor’u sahasında Aleksic (2), Guldbransen, Crivelli ve İrfan Can’ın golleriyle devirdi. Ligde üç hafta sonra galip geldi... Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor galibiyeti sonrası, "Farklı kazanmak önemliydi. Oyuncularım öz güvenlerini geri kazandı" diye konuştu.

Başakşehir Rize’yi gole boğdu
Süper Lig'de haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

ALEKSIC'TEN DUBLE
Başakşehir, 19'da Visca'nın pasında Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. 33'te Aleksic'in kafayla çevirdiği topta Guldbransen skoru 2-0'a getirdi. 73'te Visca'nın şutunu tamamlayan Aleksic farkı üçe çıkardı. 87'de Crivelli skoru 4-0 yaptı. Maçın sonucunu 90+1'de İrfan Can söyledi. Başakşehir 3 hafta sonra galip geldi.

BURUK: FARKLI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor galibiyeti sonrası, "Farklı kazanmak önemliydi. Oyuncularım öz güvenlerini geri kazandı" diye konuştu.

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