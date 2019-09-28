Ali Koç derbiye gidiyor Fatih Terim hakkındaki açıklamalarının ardından 30 gün hak mahurmiyeti alan Başkan Ali Koç’un cezası Tahkim tarafından bozuldu. Koç bugünkü derbide tribünde olacak.

Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 3 gün önce 30 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Fenerbahçe'nin Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonrasında karar çıktı. Sarı lacivertlilerin başkanının aldığı 30 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Başkan Koç'un 20 bin TL'lik para cezası da kalktı. Bu durumda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün oynanacak Galatasaray derbisini protokol tribününden izleyebilecek.



TAKIMA OLAN GÜVENİM TAM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir futbol şöleni daha yaşayacağız. Galatasaray derbisine kazanmak için çıkacağız. Takıma olan güvenim tam" dedi.