Ahmet Ağaoğlu: Denizin ortasında kaptan değişmez

Başkanı, teknik direktörü Ünal Karaman'a sahip çıktı. Ağaoğlu, ". Denizin ortasında o kaptan ve mürettebat birlikte hareket etmezse o gemi limana sağ salim varamaz" dedi."Hocamızla alakalı yapılan övgüler 2-3 maçta alınansonra farklı bir boyuta bürünüyorsa burada iyi niyet aramak mümkün değil" ifadelerini kullandı.