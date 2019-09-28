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Ahmet Ağaoğlu: Denizin ortasında kaptan değişmez

 Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörü Ünal Karaman'a sahip çıktı. Ağaoğlu: Denizin ortasında kaptan değişmez. Kaptan ve mürettebat birlikte hareket etmezse o gemi limana sağ salim varamaz. Hocamızla alakalı yapılan övgüler 2-3 maçta alınan olumsuz sonuçtan sonra değişiyorsa burada iyi niyet yoktur.



Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörü Ünal Karaman'a sahip çıktı. Ağaoğlu, "Denizin ortasında kaptan değiştiremezsiniz. Denizin ortasında o kaptan ve mürettebat birlikte hareket etmezse o gemi limana sağ salim varamaz" dedi.

İYİ NİYET ARAMAK MÜMKÜN DEĞİL
Ağaoğlu, "Hocamızla alakalı yapılan övgüler 2-3 maçta alınan olumsuz sonuçlardan sonra farklı bir boyuta bürünüyorsa burada iyi niyet aramak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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